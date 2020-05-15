​Продовольствие в Азербайджане подорожало более чем на 5%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-апреле этого года составил 103%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 105,4%, непродовольственные товары - 101,2%, платные услуги - 101,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Госкомстата.

Индекс потребительских цен в апреле составил 100,1% к предыдущему месяцу и 103% к апрелю прошлого года.

В апреле 2020 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,7% к предыдущему месяцу и 106% к апрелю 2019 года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% в годовом сравнении.

В апреле 2020 года тарифы на оказываемые населению платные услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, по сравнению с апрелем 2019 года увеличились на 0,4%. Причиной снижения тарифов на платные услуги населению стало увеличение лимита льготного потребления электроэнергии для категории населения с 300 кВтч до 400 кВтч. В результате средняя стоимость электроэнергии упала на 12,5%. Изменений в тарифах на другие платные услуги не произошло.