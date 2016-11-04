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    Продолжается кампания "Unibank" для приобретения выгодной дебетовой карты "Albalı Plus"

    У желающих приобрести дебетовые карты по выгодной цене остались 4 дня

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Остались считанные дни до конца кампании "Unibank" ASC для приобретения выгодной дебетовой карты "Albalı Plus".

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

    ALBALI PLUS debet предоставляет Вам следующие преимущества:

    - При каждой оплате покупки с помощью карты ALBALI PLUS debet до 20% от потраченной суммы будет возвращен Вам;

    - У Вас имеется возможность обналичивать деньги с карты без комиссии;

    - Вы автоматически можете получать доход на размещенные Вами на карту средства, в размере до 6% годовых;

    - Вы сами выбираете, в какой валюте заказать карту, долларовой или манатной;

    - Вы можете самостоятельно сделать выбор, в какой международной платежной системе заказывать карту. 

    В рамках кампании проводимой Unibank, стоимость этой карты, стала всего лишь 3 AZN/USD. Данная кампания продлится до 8-го ноября. Заказать карту можете, подойдя в любой филиал банка вместе с удостоверением личности или же онлайн через сайт http://debet.albali.az/

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