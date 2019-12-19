Реструктуризацию просроченных кредитов в Азербайджане предлагается продлить

Сроки заключения договоров по реструктуризации просроченных кредитов в азербайджанских банках, которые истекают до конца 2019 года, было бы целесообразно продлить на неопределённый период.

Как передает Report, такого мнения придерживается председатель правления Банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"В частности для клиентов, у которых имеются уважительные причины, и они не успели обратиться в банк, можно было бы сделать исключения. Поскольку, учитывая льготные условия (срок выплаты в течение 5 лет под 1% годовых и отсрочкой выплаты основного долга в один год) для реструктуризации кредитов, добросовестный заёмщик должен был бы обратиться в предусмотренные сроки", - сказал Е.Кирин.

По его словам, портфель по реструктуризации Банка ВТБ составил 5,7 тыс. договоров на сумму 19,9 млн манатов. Это составляет 56% по количеству договоров и 52% по сумме реструктуризированных кредитов.

"Что касается выплаты компенсаций по просроченным кредитам, то наш банк выплатил 98% из предусмотренного объема, а оставшиеся 2% приходится на те кредиты, по которым клиенты не обратились за компенсациями", - сказал Кирин.