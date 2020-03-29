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Продлен срок уплаты налогов в Азербайджане

​Продлен срок уплаты налогов в Азербайджане

© Report

Крайний срок подачи деклараций по налогу на прибыль и имущество юридических лиц, подоходному налогу физических лиц и уплаты налогов продлен с 31 марта до 6 апреля.

Об этом Report сообщили в Министерстве налогов Азербайджана.

Такое решение принято в связи с постановлением Кабмина относительно нерабочих дней в условиях особого режима труда, в соответствии с которым 29 марта – 3 апреля объявлены нерабочими днями для работников в пятидневную рабочую неделю, а 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля - для работников в шестидневную рабочую неделю.

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