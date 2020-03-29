​Продлен срок уплаты налогов в Азербайджане

© Report https://report.az/storage/news/659d52a6c871c0910c0e91fdddc4f8ee/4cf6751b-2872-4a22-b403-e5f4a597c2c5_292.jpg

Крайний срок подачи деклараций по налогу на прибыль и имущество юридических лиц, подоходному налогу физических лиц и уплаты налогов продлен с 31 марта до 6 апреля.

Об этом Report сообщили в Министерстве налогов Азербайджана.

Такое решение принято в связи с постановлением Кабмина относительно нерабочих дней в условиях особого режима труда, в соответствии с которым 29 марта – 3 апреля объявлены нерабочими днями для работников в пятидневную рабочую неделю, а 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля - для работников в шестидневную рабочую неделю.