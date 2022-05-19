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Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в апреле

Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в апреле Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% по сравнению с показателем марта – до 5,61 млн.
Финансы
19 мая 2022 г. 18:19
Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в апреле

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% по сравнению с показателем марта – до 5,61 млн.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения до 5,65 млн сделок с 5,77 млн в марте.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в апреле составили 4,99 млн, снизившись в месячном выражении на 2,5%, а в годовом — на 4,8%. Средняя стоимость таких домов по стране подскочила в годовом выражении на 14,8%, до 397,6 тыс. долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в апреле составило 620 тыс., что на 1,6% ниже уровня марта, в годовом выражении показатель упал на 13,9%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 13,1% в годовом выражении, до 340 тыс. долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%

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