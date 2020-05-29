​Продажи сети магазинов класса люкс в США упали на 40%

По итогам I квартала, завершившегося 2 мая, онлайн-продажи сети магазинов класса люкс Nordstrom Inc (США) выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в текущем периоде общие продажи компании сократились примерно на 40% из-за последствий коронавирусной пандемии.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 39,4% и составила 2,03 млрд долларов США. Кроме того, Nordstrom объявила о получении чистого убытка в размере 521 млн долларов США или 3,33 доллара США на акцию.

Nordstrom вновь открыл около 40% магазинов на небольших рынках. К концу июня планируется открыть всю сеть магазинов, включая такие крупные рынки, как Калифорния и Нью-Йорк.

"Мы успешно укрепили нашу финансовую устойчивость, увеличив ликвидность, сократив ресурсы более чем на 25% и значительно урезав денежный поток более чем на 40% с марта по апрель. Мы входим во II квартал с позиции силы", - говорится в заявлении исполнительного директора компании Эрика Нордстрома.