​Продажи населением Азербайджана наличных долларов превысили покупки доллара

Баку. 12 апреля.REPORT.AZ/ За февраль текущего года при операциях по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые покупки доллара США у населения коммерческими банками Азербайджана составили 141,181 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), впервые месячный показатель покупки доллара превысил показатель операций по продаже. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года банки продали населению 2 500,639 млн. долларов в чистом выражении. В целом, за первые два месяца этого года банки продали 34,402 млн. долларов наличной валюты.

Аналитическая группа Report считает, что банки стали чистыми покупателями наличной иностранной валюты в связи с тем, что основным продавцом валюты на валютном рынке является Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн. долларов) на 11 127,6 млн. долларов или 73,2% и на 1 апреля 2016 года составили 4 065,8 млн. долларов.