Продажи luxury-сегмента рухнули на 30%

Пандемия послужила для брендов сегмента мотиватором и заставила их задуматься о внедрении новых подходов к повышению своей экономической эффективности

За прошлый 2020 год по всему миру падение продаж товаров категории люкс может составить 30% из-за пандемии коронавируса и вызванными ею экономическими факторами.

Как передает Report, таковы прогнозы Deloitte.

По предварительным подсчетам, мировые продажи товаров класса люкс могут показать снижение на 30%, прогнозирует Deloitte в глобальном исследовании "Мировой сектор товаров класса люкс в 2020 году".

Как заявила директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte в СНГ Оксана Кожина, хотя финансовые итоги сегмента за прошлый год будут подведены позже, исследователи, сравнивая, приводят данные за два предшествующих года.

Итак, за 2019 год мировая совокупная выручка сектора люкс составила 281 млрд долларов США, рост к 2018 году — 13,77%. В 2018 году — 247 млрд долларов США.

"На основе этих данных ожидаемое время восстановления рынка класса люкс в 2021 году может занять от 12 до 18 месяцев", — отмечает Deloitte.

Пандемия послужила для брендов сегмента мотиватором и заставила их задуматься о внедрении новых подходов к повышению своей экономической эффективности.

"Сегодня, как никогда прежде, производители товаров класса люкс находятся в поиске новых каналов взаимодействия с потребителем. Они переосмысливают и трансформируют свою деятельность в невиданных ранее масштабах", — отмечает Deloitte.