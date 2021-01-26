Продажа активов обанкротившегося банка освобождена от НДС до 2023 года

Предоставление активов потерявшего платежеспособность банка в рамках процедуры банкротства освобождено от НДС еще на 2 года

Предоставление активов потерявшего платежеспособность банка в рамках процедуры банкротства освобождено от НДС еще на 2 года.

Как сообщает Report, согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", этот срок увеличивается с 3 до 5 лет от 1 января 2017 года.

Согласно проекту, предоставление нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, увеличивается на тот же срок.