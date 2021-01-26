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Продажа активов обанкротившегося банка освобождена от НДС до 2023 года

Продажа активов обанкротившегося банка освобождена от НДС до 2023 года Предоставление активов потерявшего платежеспособность банка в рамках процедуры банкротства освобождено от НДС еще на 2 года
Финансы
26 января 2021 г. 15:41
Продажа активов обанкротившегося банка освобождена от НДС до 2023 года

Предоставление активов потерявшего платежеспособность банка в рамках процедуры банкротства освобождено от НДС еще на 2 года.

Как сообщает Report, согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", этот срок увеличивается с 3 до 5 лет от 1 января 2017 года.

Согласно проекту, предоставление нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, увеличивается на тот же срок.

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Версия на английском языке Selling assets of bankrupt banks exempt from VAT until 2023
Версия на азербайджанском языке Müflis bankın aktivlərinin satışı 2023-ci ilədək ƏDV-dən azad edildi

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