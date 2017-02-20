Продан пакет акций Holcim (Azerbaijan)

Баку. 20 февраля REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключена сделка по купле-продаже акций ОАО Holcim (Azerbaijan) (Гарадагский цементный завод).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, сделка предусматривает реализацию пакета ценных бумаг из 186 акций. Номинальная стоимость акций составляет 20 манатов, однако они реализованы на 65% дороже – по 33 маната. Продавец и покупатель не названы.

Отметим, что 16 марта состоится ежегодное общее собрание акционеров ОАО Holcim (Azerbaijan), на котором акционерам будет представлен отчет об итогах прошлогодней деятельности завода. Аналитик инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли считает, что данные, которые будут оглашены на предстоящем собрании, в том числе, завершение деятельности с прибылью или убытками, окажет воздействие на рыночную стоимость акций Гарадагского цементного завода.