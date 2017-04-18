Процесс выплата компенсаций вкладчикам в Азербайджане будет автоматизирован

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В будущем вкладчикам закрытых коммерческих банков Азербайджана компенсации будут выплачиваться на основании ПИН-кода удостоверения личности.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, тем самым отпадет необходимость в дополнительных процедурах, заполнении формы заявки, сберкнижках: “Однако для этого ADIF должен иметь доступ к базе данных министерства внутренних дел”.