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    Процесс выплата компенсаций вкладчикам в Азербайджане будет автоматизирован

    Азад Джавадов: Для этого ADIF должен иметь доступ к базе данных министерства внутренних дел

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В будущем вкладчикам закрытых коммерческих банков Азербайджана компенсации будут выплачиваться на основании ПИН-кода удостоверения личности.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

    По его словам, тем самым отпадет необходимость в дополнительных процедурах, заполнении формы заявки, сберкнижках: “Однако для этого ADIF должен иметь доступ к базе данных министерства внутренних дел”. 

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