Палата надзора за финрынками: Процесс реструктуризации проблемных кредитов ускорится

Реструктуризация проблемных кредитов в Азербайджане ускорится после завершения процесса выплаты компенсации.

Об этом заявил Ибрагим Алишов, исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками.

"Процесс реструктуризации затрагивает исключительно отношения банк – клиент, поэтому он осуществляется после обсуждений между банком и клиентами. Данный процесс ускорится после завершения процесса выплаты компенсаций", - сказал он.

Отметим, что процесс реструктуризации осуществляется параллельно выплате компенсаций в рамках исполнения указа президента страны о проблемных кредитах. В результате реструктуризации новые кредиты выдаются на очень выгодных условиях - на 5 лет и по ставке 1% годовых. Этим смогут воспользоваться в общей сложности 300 тыс. граждан.