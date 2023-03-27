Процесс ликвидации двух банков в Азербайджане планируется завершить в этом году

Процесс ликвидации коммерческого банка "Борчалы" и ОАО "Азербайджанский кредитный банк", как ожидается, будет завершен в этом году.

Процесс ликвидации коммерческого банка "Борчалы" и ОАО "Азербайджанский кредитный банк", как ожидается, будет завершен в этом году.

Об этом в интервью Report сказал заместитель исполнительного директора Фонда страхования вкладов Акшин Джахангиров.

"Мы уже обратились в соответствующий суд по поводу завершения процесса ликвидации банка "Борчалы". В ближайшее время в суд будет подано заявление о завершении процесса ликвидации ОАО "Азербайджанский кредитный банк". Все процессы, связанные с этими банками, завершены, обязательства полностью выполнены, и мы ожидаем, что в этом году количество банков, находящихся в процессе ликвидации, сократится до 19", - добавил А.Джахангиров.

По его словам, в настоящее время в процессе ликвидации находится 21 банк.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.