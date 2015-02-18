​Процесс кредитных вложений по регионам возрос

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году финансово-кредитные организации Азербайджана продолжили процесс кредитования регионов. В отчетный год процесс кредитования регионов возрос на 49,80% и на 1 января 2015 года составил 3,146 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, процесс кредитных вложений по Губа-Хачмазскому региону составил 143 млн. манатов, по низменному экономическому району 1,106 млрд. манатов, по Абшеронскому - 609 млн. манатов, по Гянджа-Газахскому - 427 млн. манатов, по Лянкяранскому - 328 млн. манатов, по Нагорному Ширвану - 130 млн. манатов, по Шеки-Закатальскому - 172 млн. манатов, по Нахчыванскому - 115 млн. манатов, по Верхнему Карабаху - 84 млн. манатов, по Кяльбаджаро-Лачинскому экономическому району - 33 млн. манатов.

Отметим, что согласно отчету, на начало текущего года общий объем вложенных в экономику инвестиций составил 18,5 млрд. манатов, средний процентный показатель по кредитам - 13,7%. Объем вложенных в начале года в экономику инвестиций составил 18,5 млрд. манатов, а средний процентный показатель по кредитам - 13,7%. Срок оплаты 5,3% совокупных кредитов (976,3 млн. манатов) истек.

83,03% от общего объема вложенных в экономику инвестиций на 1 января (15,396 млрд. манатов) приходится на долю Баку. Средний процентный показатель по кредитам в Баку составил 12,3%. В объеме кредитов по г.Баку наблюдался годовой рост на 15,57%. В процентах кредитов в среднем наблюдалось сокращение на 1 процентный пункт.