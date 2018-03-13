Процентные ставки по кредитам в регионах Азербайджана снизились

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Кредитование регионов Азербайджана в годовом сравнении сократилось на 494 млн манатов или 20% и на 1 февраля составило 1 977 443,9 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, на долю регионов пришлось 17% общих кредитных вложений в экономику страны, что на 2,18 п.п. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (465,6 млн манатов). Здесь же зафиксирована самая высокая процентная ставка по кредитам в размере 20,9% годовых. В январе этот показатель составлял 22,7%.