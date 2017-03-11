Процентные ставки по депозитам и вкладам резко сократились

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банковском секторе Азербайджана в январе резко сократилась.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за отчетный период средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в манатном эквиваленте снизилась по сравнению с декабрем 2016 года на 0,31 процентных пункта и составила 6,19% годовых, в иностранной валюте - на 0,26 процентных пункта – до 4,40% годовых.

Средняя процентная ставка по кредитам в национальной и иностранной валюте в январе составила соответственно 12,28% и 8,90% годовых. Напомним, что на 1 января эти показатели были равны соответственно 12,05% и 8,60%.