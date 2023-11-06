Ежемесячные процентные доходы граждан Азербайджана до 200 манатов частично освободят от налогообложения

Ежемесячные процентные доходы в размере до 200 манатов физических лиц будут частично освобождены от налогообложения.

Ежемесячные процентные доходы в размере до 200 манатов физических лиц будут частично освобождены от налогообложения.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, речь идет об освобождении от налогообложения процентных доходов, получаемых гражданами по депозитам, размещенным в банках в национальной валюте на срок 18 месяцев и более.

"Этот шаг преследует две цели. С одной стороны, это капитализация банков. Банки выдают долгосрочные кредиты и параллельно должны привлекать вклады на длительный срок. В то же время предоставление этой льготы для держателей депозитов в национальной валюте предполагает политику повышения спроса на манатные вклады", - отметил Н. Иманов.