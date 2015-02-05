​Процентная прибыль Atrabank выросла на 44%

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Atrabank завершил 2014 год с убытком в 323,24 тыс. манатов. Как передает Report со ссылкой на головной офис банка, в 2013 году прибыль банка составила 67,02 тыс. манатов.

За отчетный год доходы Atrabank снизились на 21,08% по сравнению с предыдущим годом, составив 5,990 млн. манатов. Процентные доходы составили 79,15%, непроцентные доходы - 20,85% от общей суммы доходов. За прошлый год процентные доходы снизились на 25,62%, непроцентные доходы - на 12,98%.

За анализируемый период совокупные расходы банка сократились на 16,08% по сравнению с 2013 годом, составив 6,313 млн. манатов. Из них 57,07% пришлось на долю процентных, 42,28% - непроцентных расходов. Расходы банка на PR и маркетинг составили 41,31 тыс. манатов. В итоге, по данным компонентам расходной части зафиксировано годовое сокращение на 16,27%, 15,78% и 8,69% соответственно.

В результате, за 2014 год процентная прибыль Atrabank составила 1,139 млн. манатов, непроцентный убыток - 1,420 млн. манатов, что соответственно на 43,94% и 25,97% аналогичных итоговых показателей 2013 года.