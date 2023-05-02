О нас

Уровень распространения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане увеличится вдвое

Уровень распространения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане увеличится вдвое В этом году ожидается увеличение процента пенетрации обязательного страхования недвижимости в Азербайджане
Финансы
2 мая 2023 г. 14:16
Уровень распространения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане увеличится вдвое

В этом году ожидается рост внедрения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

"После перевода договоров обязательного страхования недвижимости в электронный формат будет усилен электронный контроль, что приведет к росту распространения обязательного страхования. В настоящее время показатель внедрения обязательного страхования составляет 15%, и ожидается, что он возрастет до 30%. Если в прошлом году взносы по этому виду страхования составили 50 млн манатов, то в этом году они вырастут до 100 млн манатов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə penetrasiya faizi 2 dəfə artacaq

Другие новости из категории

Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат
Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат
2 мая 2023 г. 13:55
Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей Зеленых карт
Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей "Зеленых карт"
2 мая 2023 г. 13:29
Бюро обязательного страхования выплатило около 4 млн манатов за ущерб незастрахованными машинами
Бюро обязательного страхования выплатило около 4 млн манатов за ущерб незастрахованными машинами
2 мая 2023 г. 12:45
МВФ предрек ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году
МВФ предрек ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году
2 мая 2023 г. 12:34
Административные здания Центробанка Азербайджана будут отремонтированы
Административные здания Центробанка Азербайджана будут отремонтированы
2 мая 2023 г. 12:24
Завтра ЦБА объявит решение по процентной ставке
Завтра ЦБА объявит решение по процентной ставке
2 мая 2023 г. 11:31
S&P: Уровень рентабельности азербайджанского банка выгодно отличается от крупных банков Египта, Казахстана, Армении и Узбекистана
S&P: Уровень рентабельности азербайджанского банка выгодно отличается от крупных банков Египта, Казахстана, Армении и Узбекистана
2 мая 2023 г. 10:58
Золото незначительно подешевело
Золото незначительно подешевело
2 мая 2023 г. 10:38
Резервный банк Австралии повысил базовую ставку до 3,85% годовых
Резервный банк Австралии повысил базовую ставку до 3,85% годовых
2 мая 2023 г. 09:56
Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне
Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне
2 мая 2023 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi