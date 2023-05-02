Уровень распространения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане увеличится вдвое

В этом году ожидается увеличение процента пенетрации обязательного страхования недвижимости в Азербайджане

В этом году ожидается рост внедрения обязательного страхования недвижимости в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

"После перевода договоров обязательного страхования недвижимости в электронный формат будет усилен электронный контроль, что приведет к росту распространения обязательного страхования. В настоящее время показатель внедрения обязательного страхования составляет 15%, и ожидается, что он возрастет до 30%. Если в прошлом году взносы по этому виду страхования составили 50 млн манатов, то в этом году они вырастут до 100 млн манатов".