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Проблемные кредиты банков Азербайджана сократились на 11,5%

Проблемные кредиты банков Азербайджана сократились на 11,5% 10:40
Финансы
26 сентября 2024 г. 11:02
Проблемные кредиты банков Азербайджана сократились на 11,5%

Объем просроченных кредитов банков в Азербайджане на 1 сентября текущего года составили 473,1 млн манатов, что на 4,3% больше, чем на 1 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 7,8% по сравнению с началом года, по сравнению с показателем на 1 сентября 2023 года - снизился на 11,45%.

Удельный вес просроченных кредитов на 1 сентября 2024 года в общем кредитном портфеле банков оценивается в 1,7%. На 1 августа этот показатель составлял 1,7 %, на начало года - 1,8%, на 1 сентября 2023 года - 2,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 11 %-dən çox azalıb

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