​Проблемные кредиты в иностранной валюте в Азербайджане выросли в 3 раза

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 февраля 2016 года составил 1 314,6 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов по сравнению с 1 января сократился на 193,9 млн. манатов или 12,8%, в годовом исчислении вырос на 283,7 млн. манатов или 27,5%.

Удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле составил 6,2%. Отметим, что на 1 января этот показатель был равен 6,9%, в аналогичном периоде 2015 года - 5,5%.

Доля проблемных кредитов в национальной валюте на 1 февраля составила 659,5 млн. манатов, что на 180,7 млн. манатов или 21,5% меньше по сравнению с 1 января и на 167 млн. манатов или 20,2% меньше с аналогичным показателем прошлого года. Удельный вес этих кредитов в структуре манатных кредитов на 1 февраля составил 6,5%, на 1 января - 7,6%, в аналогичном периоде прошлого года - 6,1%.

Объем просроченных кредитов в иностранной валюте на 1 февраля составил 655,1 млн. манатов. Это на 13,2 млн. манатов или 2% меньше показателя на 1 января, 450,7 млн. манатов или в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Удельный вес проблемных кредитов в иностранной валюте на 1 февраля составил 6% совокупного кредитного портфеля. На 1 января этот показатель был равен 6,2%, в аналогичном периоде 2015 года - 4,1%.