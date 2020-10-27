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Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26%

Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26% Проблемные кредиты сократились на 16% по сравнению с началом года, а за последний 1 год - на 25,9%
Финансы
27 октября 2020 г. 14:57
Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26%

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября этого года составил 1 млрд 069,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% больше, чем на 1 сентября.

Проблемные кредиты сократились на 16% по сравнению с началом года, а за последний 1 год - на 25,9%.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составил 7,2%. Эта доля составила 7,3% на конец сентября, 8,3% - на конец прошлого года и 10,1% - сентября прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər son 1 ildə 26%-dək azalıb

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