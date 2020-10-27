Проблемные кредиты в Азербайджане за последний год сократились на 26%

Проблемные кредиты сократились на 16% по сравнению с началом года, а за последний 1 год - на 25,9%

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября этого года составил 1 млрд 069,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% больше, чем на 1 сентября.

Проблемные кредиты сократились на 16% по сравнению с началом года, а за последний 1 год - на 25,9%.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составил 7,2%. Эта доля составила 7,3% на конец сентября, 8,3% - на конец прошлого года и 10,1% - сентября прошлого года.