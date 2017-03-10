Проблемные кредиты в Азербайджане выросли на 11%

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов в на 1 февраля 2017 года составил 1 633,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении вырос на 160,5 млн манатов или 10,9%, в годовом исчислении – на 318,5 млн манатов или 24,23%.

Отметим, что на 1 февраля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 9,78%, на начало года это соотношение составило 8,96%, на 1 февраля 2016 года - 6,20%.