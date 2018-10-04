Проблемные кредиты в Азербайджане вновь сократились

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 сентября составил 1 772,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,5% меньше, чем на 1 августа.

По сравнению с началом года проблемные кредиты увеличились на 9%, за последний год сократились на 2,8%.

На конец августа доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,4%. Это отношение на конец июля составило 14,6%, на конец прошлого года – 13,8%, на конец августа прошлого года – 14,7%.