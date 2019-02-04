Проблемные кредиты в Азербайджане упали ниже 1,6 млрд манатов

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Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 января составил 1 585 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 6,1% меньше показателя на 1 декабря прошлого года и на 2,6% меньше показателя на 1 января прошлого года.
На конец декабря доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 12,2%. Это соотношение на конец ноября составило 13,4%, на начало прошлого года - 13,8%.
Namiq HüseynovАвтор новости