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    Проблемные кредиты в Азербайджане упали ниже 1,6 млрд манатов

    Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 января составил 585 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 6,1% меньше показателя на 1 декабря прошлого года и на 2,6% меньше показателя на 1 января прошлого года.

    На конец декабря доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 12,2%. Это соотношение на конец ноября составило 13,4%, на начало прошлого года - 13,8%.

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