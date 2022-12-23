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Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 18%

Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 18% На 1 декабря этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 641,3 млн манатов.
Финансы
23 декабря 2022 г. 12:29
Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 18%

По состоянию на 1 декабря этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 641,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,7% меньше, чем на 1 ноября.

Проблемные кредиты в стране сократились на 10,9% по сравнению с началом года и на 18,4% за последний год.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец ноября составил 3,2%. На конец октября этот показатель также составлял 3,2 %, на конец прошлого года - 4,2%, а на конец ноября прошлого года - 4,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 18% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 18 % azalıb

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