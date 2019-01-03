Проблемные кредиты в Азербайджане продолжают сокращаться

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 декабря прошлого года составил 1 688,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,6% меньше, чем на 1 ноября.

По сравнению с началом прошлого года проблемные кредиты увеличились на 3,8%, за последний год сократились на 10,7%.

На конец ноября доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 13,4%. Это отношение на конец октября составило 13,8%, на конец предшествующего года – 13,8%, на конец ноября предшествующего года – 15,5%.