Проблемные кредиты в Азербайджане превысили 1,7 млрд манатов

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 марта составил 1 700,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении вырос на 0,3%.

По сравнению с началом года проблемные кредиты увеличились на 4,6%, за последний год - на 9,3%.

На конец февраля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,7%. Это отношение на конец января составило 14,55%, на конец прошлого года - 13,8%, на февраль прошлого года – 9,8%.