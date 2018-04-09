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    Проблемные кредиты в Азербайджане превысили 1,7 млрд манатов

    Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,7%
    © Report

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 марта составил 1 700,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении вырос на 0,3%.

    По сравнению с началом года проблемные кредиты увеличились на 4,6%, за последний год - на 9,3%.

    На конец февраля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,7%. Это отношение на конец января составило 14,55%, на конец прошлого года - 13,8%, на февраль прошлого года – 9,8%.

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