Проблемные кредиты в Азербайджане обновили исторический рекорд

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 октября 2016 года составил 597,3 млн манатов, тем самым обновив исторический рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов вырос на 0,3% или 4,4 млн манатов по сравнению с показателем на 1 сентября. С начала года прирост составил 5,9%, в годовом выражении – 18%.

Удельный вес этих кредитов в структуре кредитного портфеля на конец сентября составил 9,5%, на конец августа также 9,5%, на конец 2015 года – 6,9%, на конец сентября прошлого года 7,1%.