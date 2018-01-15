Проблемные кредиты в Азербайджане незначительно возросли

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 декабря 2017 года составил 1 890,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился всего лишь на 700 тыс. манатов или 0,04%, на начало года - на 417,7 млн манатов или 28,35%, в годовом исчислении - на 448 млн манатов или 31,06%.

На конец ноября доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 15,46%. Это отношение на конец октября составило 15,55%, на начало прошлого года - 8,95%, в аналогичном периоде прошлого года – 8,86%.