Проблемные кредиты в Азербайджане незначительно увеличились

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем просроченных кредитов на 1 января 2017 года составил 1 472,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 2,13% или 30,3 млн манатов больше, чем на 1 декабря 2016 года.

За последний год проблемные кредиты сократились на 2,38% или 35,9 млн манатов.

Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец прошлого года составила 8,95%. Месяцем ранее этот показатель был равен 8,86%, на конец 2015 года – 6,94%.