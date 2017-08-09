Проблемные кредиты в Азербайджане достигли рекордной отметки

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 июля 2017 года составил 1 810,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 70,9 млн манатов или 4,1%, по сравнению с началом года - на 338,1 млн манатов или 23%, в годовом исчислении - на 270,9 млн манатов или 17,6%.

Отметим, что на конец июня доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 13%. Это отношение на конец мая составило 11,8%, на конец прошлого года - 9%, на конец июня 2016 года - 8,4%.