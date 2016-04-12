​Проблемные кредиты в Азербайджане достигли 37% совокупного банковского капитала

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Общий объем просроченных кредитов кредитных организаций Азербайджана на 1 марта 2016 года составил 1 329,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов по сравнению с 1 февраля вырос на 14,9 млн. манатов или 1,13%, в годовом исчислении - на 191,3 млн. манатов или 16,8%.

Удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле составил 6,5%. Отметим, что на 1 февраля этот показатель был равен 6,2%, в аналогичном периоде 2015 года - 5,5%.

Доля проблемных кредитов в национальной валюте на 1 марта составила 671,9 млн. манатов, что на 12,4 млн. манатов или 1,9% больше по сравнению с 1 февраля и на 151,8 млн. манатов или 18,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Удельный вес этих кредитов в структуре манатных кредитов на 1 марта составил 6,7%, на 1 февраля - 6,5%, в аналогичном периоде прошлого года - 6,7%.

Объем просроченных кредитов в иностранной валюте на 1 марта составил 657,6 млн. манатов. Это на 1,5 млн. манатов или 0,2% больше показателя на 1 февраля, 343,1 млн. манатов или в 2,1 раза - по сравнению с прошлым годом. Удельный вес проблемных кредитов в иностранной валюте на 1 марта составил 6,4% совокупного кредитного портфеля. На 1 февраля этот показатель был равен 5,9%, в аналогичном периоде 2015 года - 3,7%.

Отметим, что по итогам 2015 года удельный вес проблемных кредитов был равен 2,45% ВВП, удельный вес в совокупных активах составил на 1 марта 4%, отношение к совокупному банковскому капиталу - 37,1%.