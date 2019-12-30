Проблемные кредиты в Азербайджане возросли

В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 декабря составил 1 410,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 1,8% больше показателя на 1 ноября.

По сравнению с началом года объем просроченных кредитов сократился на 11%, за год - на 16,5%.

На конец ноября удельный вес проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 9,3%. Это соотношение на конец октября составило 9,6%, прошлого года - 12,2%, на конец ноября прошлого года – 13,4%.