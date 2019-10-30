​Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 3%

В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 октября составил 1 442,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 3,2% меньше показателя на 1 сентября.

По сравнению с началом года объем просроченных кредитов сократился на 9%, за год - на 17,5%.

На конец сентября доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 10,1%. Это соотношение на конец августа составило 10,8%, прошлого года - 12,2%, на конец сентября прошлого года – 14,2%.