​Проблемные кредиты в Азербайджане сократились до 1,38 млрд манатов

В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 ноября составил 1 384,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 4% меньше показателя на 1 октября.

Объем проблемных кредитов падает с августа этого года.

По сравнению с началом года объем просроченных кредитов сократился на 12,6%, за год - на 18,4%.

На конец октября удельный вес проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 9,6%. Это соотношение на конец сентября составило 10,1%, прошлого года - 12,2%, на конец октября прошлого года – 13,8%.