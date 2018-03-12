Проблема с долларовой ликвидностью обостряется во всем мире

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Пока на финансовых рынках все еще царит оптимизм, один из важнейших индикаторов указывает на серьезные проблемы - доступность долларовой ликвидности.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, долларовая ликвидность, а точнее стоимость долларов на межбанке, - один из наиболее верных и отслеживаемых финансистами индикаторов будущих финансовых потрясений и кредитного кризиса.

На данный момент он вышел из шестилетнего диапазона, USD LIBOR-OIS (разница между ставками по долларовым кредитам на три месяца и индексными свопами overnight) в пятницу вырос на 2 б. п. и достиг 44,23 б. п.

Отметим, что LIBOR - это лондонская межбанковская ставка предложения. OIS - это процентный своп, в котором плавающая процентная ставка является некой средней ставкой овернайт. Трехмесячная ставка LIBOR по-прежнему остается базовой для заимствований на триллионы долларов по всему миру. В графике ниже представлена разница между трехмесячной LIBOR и OIS:

Продолжающийся рост LIBOR-OIS отрицательно влияет как на долларовое финансирование, так и на затраты на хеджирование. Сейчас показатель находится на максимуме с момента европейского финансового кризиса 2012 года, который был предотвращен лишь усилиями Федрезерва, открывшего для ЕЦБ безлимитную долларовую своп-линию. Напомним, что в еврозоне тогда были серьезные проблемы в банковском секторе и кредиторы просто перестали давать друг другу займы в долларах.

Аналитики отмечают несколько факторов, которые влияют на стоимость долларовой ликвидности в данный момент: увеличение предложения краткосрочных долговых бумаг США, отток средств с долларовых депозитов из-за роста ставок, премия за риск неопределенности денежно-кредитной политики США, повышение кредитно-дефолтных свопов (CDS) банков, спрос на доллары из-за репатриации капиталов в рамках налоговой реформы США.