Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Привлечение к налогообложению выигрышей от азартных игр пополнит госбюджет Азербайджана на 20-25 млн. манатов в год. Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку налоговом форуме заявил заместитель начальника отдела по налоговой политике и доходам министерства финансов Фикрет Ширинов.

По словам Ф.Ширинова, увеличение части доходов физических лиц, освобожденной от налогообложения, создаст условия для роста их доходов в среднем на 4-9%: "Верхний предел доходов физических лиц, к которым применяются льготы по подоходному налогу, вырос в 10 раз - с 250 до 2500 манатов. Это означает рост их доходов на 4-9%".

Заместитель начальника отдела добавил, что эти изменения сократят на 100 млн. манатов поступления в бюджет от доходов физических лиц.