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Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов

Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов В Азербайджане приватизированная государственная собственность со следующего года будет освобождена от налогов на имущество и землю.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:26
Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов

В Азербайджане приватизированная государственная собственность со следующего года будет освобождена от налогов на имущество и землю.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках и дополнениях к Налоговому кодексу.

Согласно поправке, объекты государственной собственности, решение о приватизации которых будет принято после 1 января 2023 года в соответствии с государственными программами приватизации государственного имущества, освобождаются от налогов на имущество и землю в процессе приватизации, но не более чем на 3 года.

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