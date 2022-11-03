Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов

В Азербайджане приватизированная государственная собственность со следующего года будет освобождена от налогов на имущество и землю.

В Азербайджане приватизированная государственная собственность со следующего года будет освобождена от налогов на имущество и землю.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках и дополнениях к Налоговому кодексу.

Согласно поправке, объекты государственной собственности, решение о приватизации которых будет принято после 1 января 2023 года в соответствии с государственными программами приватизации государственного имущества, освобождаются от налогов на имущество и землю в процессе приватизации, но не более чем на 3 года.