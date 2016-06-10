​Приватизация Saudi Aramco принесет банку-организатору 1 млрд. долларов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Первичное размещение государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco принесет банку-организатору рекордную прибыль в 1 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Вести Экономика, об этом пишет Wall Street Journal.

Как правило, андеррайтеры получают от размещения 2% по сделкам свыше 10 млрд. долларов. Однако Saudi Aramco может выдвинуть более жесткие условия, но и при комиссии в 1% прибыль организатора может составить 1 млрд. долларов.

Сама компания является едва ли не самой закрытой в мире, однако, по оценкам экспертов, она стоит триллионы долларов. На первом этапе планируется продать инвесторам порядка 5% акций. В таком случае, по приблизительным оценкам, объем размещения будет равен 125 млрд. долларов на различных биржевых площадках. Для сравнения, в 2014 г. IPO китайского гиганта Alibaba составило 25 млрд. долларов, хоть и стало самым крупным в истории.

Wall Street Journal отмечает, что есть достаточно много рисков, поскольку нет гарантии, что инвесторы захотят покупать акции нефтяной компании страны, которая намерена избавиться от нефтяной зависимости. Более того, очевидно, что акционеры не будут владеть долями в нефтяных запасах, оценивающихся в 261 млрд. баррелей.

Одним из основных претендентов на организацию IPO считается банк JP Morgan. Именно этот банк является основным кредитором и Saudi Aramco, и самой страны. Банк также может профинансировать проект, который будет способствовать снижению зависимости Саудовской Аравии от нефти. Напомним, что страна приняла решение по изменению структуры экономики и намеревается сделать ее менее зависимой от нефтяных доходов. На днях уже была представлена стратегия "Перспектива-2030".