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Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих

Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих Сегодня состоялось первое заседание в новом составе комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 28 декабря 2011 года.
Финансы
26 ноября 2021 г. 19:47
Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих

Сегодня состоялось первое заседание в новом составе комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 28 декабря 2011 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов сказал, что в целях обеспечения исполнения указа президента Азербайджана на основании списка, представленного Министерством обороны, из 2 387 военнослужащих, принятых в очередь на жилье, 2 093 обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку, Гянджа, в Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике.

На заседании на основании представленного Министерством обороны списка было принято решение о постановке в очередь на жилье еще 2 137 военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке 2 137 nəfər hərbi qulluqçunun mənzil növbəsinə qəbul edilməsi qərara alınıb

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