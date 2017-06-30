Принятие государством на себя обязательств МБА не повлияет негативно на кредитный рейтинг Азербайджана

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ После принятия программы по добровольной реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) в пользу зарубежных кредиторов будут выпущены средне- и долгосрочные гособлигации на 2,4 млрд долларов. Хотя это увеличит объем внешнего долга, но не скажется негативно на международном кредитном рейтинге Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения поправок в госбюджет на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отметим, что итоги голосования станут известны на запланированном на 18 июля 2017 года собрании кредиторов.

Министр отметил, что выделяемые из бюджета средства будут направлены Фондом страхования вкладов на погашение ранее привлеченных кредитов. Изменения связаны в основном с работами по оздоровлению банковского сектора, защите прав вкладчиков. Изменения в структуре расходов прямо и косвенно служат повышению материального благосостояния населения.