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Принят план работы Палаты аудиторов Азербайджана на 2022 год

Принят план работы Палаты аудиторов Азербайджана на 2022 год Сегодня состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов в формате видеоконференции.
Финансы
29 октября 2021 г. 15:14
Принят план работы Палаты аудиторов Азербайджана на 2022 год

Сегодня состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Палате аудиторов Азербайджана. На заседании были обсуждены следующие вопросы и приняты соответствующие решения:

- Проект плана работы Палаты аудиторов на 2022 год;

- Итоги юбилейных мероприятий и международной научно-практической конференции, проведенной в связи с 25-летием начала деятельности Палаты аудиторов;

- Организация и совершенствование деятельности системы "Личный кабинет аудитора";

- Поправки к международным стандартам аудита и связанным с ними материалам, вытекающим из проектов управления качеством;

- Меморандум о взаимопонимании между Палатой аудиторов и Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана;

- Рекомендации, подготовленные по итогам международной научно-практической конференции "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, задачи новой эпохи".

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Версия на азербайджанском языке Auditorlar Palatasında gələn ilin iş planı müzakirə edilib

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