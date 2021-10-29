Принят план работы Палаты аудиторов Азербайджана на 2022 год

Сегодня состоялось очередное заседание Совета Палаты аудиторов в формате видеоконференции.
Об этом Report сообщили в Палате аудиторов Азербайджана. На заседании были обсуждены следующие вопросы и приняты соответствующие решения:
- Проект плана работы Палаты аудиторов на 2022 год;
- Итоги юбилейных мероприятий и международной научно-практической конференции, проведенной в связи с 25-летием начала деятельности Палаты аудиторов;
- Организация и совершенствование деятельности системы "Личный кабинет аудитора";
- Поправки к международным стандартам аудита и связанным с ними материалам, вытекающим из проектов управления качеством;
- Меморандум о взаимопонимании между Палатой аудиторов и Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана;
- Рекомендации, подготовленные по итогам международной научно-практической конференции "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, задачи новой эпохи".