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Принят новый стратегический план фондовых бирж стран СНГ

Принят новый стратегический план фондовых бирж стран СНГ Принят новый стратегический план фондовых бирж стран Содружества независимых государств (СНГ).
Финансы
23 апреля 2024 г. 10:25
Принят новый стратегический план фондовых бирж стран СНГ

Принят новый стратегический план фондовых бирж стран Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, председатель наблюдательного совета БФБ Фарид Ахундов, председатель правления Руслан Халилов и делегация БФБ совершили рабочий визит в Ташкент. В ходе визита делегация БФБ встретилась с представителями "Ташкентской фондовой биржи".

В ходе встречи обсуждались обзор различных торговых систем, используемых региональными биржами, опыт перехода БФБ на новую торговую платформу, а также возможности более тесного сотрудничества между двумя биржами.

В рамках визита делегация Азербайджана приняла участие в заседании "Международной ассоциации бирж стран СНГ", где были обсуждены вопросы подотчетности и организации бирж-членов ассоциации, внесены изменения в структуру Комитета по аудиту, биржи-члены приняли новый стратегический план.

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Версия на английском языке New strategic plan for stock exchanges of CIS countries adopted
Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin fond birjalarının yeni strateji planı qəbul edilib

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