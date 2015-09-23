​Примерно 30% зарегистрированных автомобилей не привлечены к обязательному страхованию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Примерно 30% зарегистрированных в Азербайджане автомобилей не привлечены к обязательному страхованию. Для привлечения автомобилей к обязательному страхованию необходима помощь Государственной дорожной полиции и других организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственной страховой компании Азербайджана ("Азерсыгорта") Мамед Мамедов в интервью на официальном сайте партии "Ени Азербайджан".

Он отметил, что от имени правления компании направлено обращение к главам районных и городских исполнительных властей о содействии районным и городским филиалам Государственной страховой компании в привлечении к обязательному страхованию принадлежащих гражданам жилых домов, квартир.

"Некоторые руководители районных и городских исполнительных властей оказали нам помощь в привлечении к обязательному страхованию принадлежащих гражданам жилых домов, квартир. Однако большинство из них не предпринимает никаких мер в связи с обеспечением исполнения данного закона. В республике всего лишь 6,0% жилых домов и квартир привлечены к обязательному страхованию", - отметил председатель организации.