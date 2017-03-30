Приложение Unibank Mobile теперь доступно на планшетах

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Unibank Mobile теперь доступен и для владельцев планшетов. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО Unibank

По информации, к планшетной версии Unibank Mobile добавлен ряд новых функций. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах IOS и Android.

Каждый владелец планшета, загрузивший Unibank Mobile, сможет воспользоваться следующими преимуществами: контролировать свои счета в режиме онлайн, переводить деньги с карты на карту, блокировать или разблокировать карты, оплачивать кредиты, коммунальные услуги или другие услуги, настраивать автоматические платежи, открыть депозитный счет, текущий счет, а также оформить кредит под депозит, переводить деньги с одного счета на другой и оплачивайте кредиты.

Напомним, что число пользователей приложения, объявленного компанией Deloitte & Touche LLC одним из лучших на пространстве СНГ, стремительно растет. В настоящее время в рамках кампании все межкарточные транзакции, проведенные через приложение Unibank Mobile бесплатны. Также клиенты Unibank могут заработать до 1 000 манатов, оплачивая свои расходы за коммунальные, мобильные, интернет/тв услуги и переводя деньги с карты на карту через приложение, в рамках Весенней Лотереи, которая продлится до 10 апреля.