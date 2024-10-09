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Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений - ФОТО

Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений - ФОТО Mastercard объявил о запуске своего первого мероприятия Priceless в Азербайджане, которое знаменует собой важную веху в предоставлении эксклюзивных возможностей держателям карт Mastercard. Мероприятие, организованное в партнерстве с Xan Wines, собрало мес
Финансы
9 октября 2024 г. 15:42
Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений - ФОТО

Mastercard объявил о запуске своего первого мероприятия Priceless в Азербайджане, которое знаменует собой важную веху в предоставлении эксклюзивных возможностей держателям карт Mastercard. Мероприятие, организованное в партнерстве с Xan Wines, собрало местных чиновников, прессу и других гостей, положив начало новой эре вовлечения потребителей в регионе.
"Priceless" - это глобальная платформа Mastercard, предлагающая держателям карт уникальные впечатления в самых разных категориях, включая рестораны, спорт, развлечения и путешествия. Priceless.com выходит за рамки транзакционных привилегий, предлагая держателям карт Mastercard возможность испытать эмоциональную ценность моментов.

Включение Азербайджана в Priceless.com сопровождается эксклюзивными преимуществами, как скидки в более чем 120 местных заведениях в рамках программы Priceless Specials и доступ к программе Mastercard Traveler, предлагающей кешбек в более чем 400 заведениях в более чем 20 странах. Благодаря этому событию Priceless.com вскоре превратится в центр эксклюзивных событий и привилегий, отвечающих местным вкусам и интересам и доступных только для держателей карт Mastercard.

"Мы рады представить Priceless.com в Азербайджане, где мы стремимся создавать воспоминания, предлагая впечатления, выходящие за рамки обыденности", - сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. "Это событие - начало увлекательного путешествия, в котором мы продолжим расширять наши предложения и создавать уникальные ценности для держателей наших карт".

Платформа Priceless также интегрируется в такие каналы, как банковские приложения и веб-сайты, предоставляя пользователям легкий доступ к эксклюзивным предложениям. По мере запуска B2C-части Priceless.com в Азербайджане Mastercard планирует сотрудничать с местными предприятиями и партнерами, создавая уникальные впечатления для держателей карт, делая каждый момент по-настоящему бесценным.

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Версия на английском языке ФотоMastercard launches first Priceless event in Azerbaijan: Celebrating exclusive experiences of Priceless.com
Версия на азербайджанском языке Фото“Priceless” Azərbaycanda: ekslüziv təcrübələri qarşılayın - FOTO

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