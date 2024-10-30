Прибыль Volkswagen рухнула почти на 64% из-за снижения спроса в Китае

Прибыль Volkswagen рухнула почти на 64% из-за снижения спроса в Китае

Немецкий автогигант Volkswagen отчитался о резком падении прибыли в третьем квартале 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ZEIT, чистая прибыль компании сократилась на 63,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила всего 1,576 млрд евро.

Главными причинами столь существенного снижения финансовых показателей в VW называют высокие издержки и ослабление спроса на ключевом рынке - в Китае.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц заявил, что сложившаяся ситуация демонстрирует острую необходимость в "существенном снижении затрат и повышении эффективности".

Ранее компания уже дважды за последние месяцы снижала свой годовой прогноз. Теперь VW ожидает падения продаж по итогам года и снижения рентабельности до 5,6%.