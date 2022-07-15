Прибыль Управления военизированной охраны сократилась

ООО "Управление военизированной охраны" Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 180 тыс. манатов, в то время как по итогам 2020 года прибыль составила 229 тысяч манатов.

ООО "Управление военизированной охраны" Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 180 тыс. манатов, в то время как по итогам 2020 года прибыль составила 229 тысяч манатов.

Как передает Report, в прошлом году доходы "Управления военизированной охраны" составили 6,845 млн манатов (на 10,7% больше, чем годом ранее), стоимость услуг - 5,798 млн манатов (+2,7%), общие и административные расходы - 865 тыс. манатов (в 2,8 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 2 тыс. манатов (годом ранее не было).

На 1 января этого года активы Управления военизированной охраны составили 881 тыс. манатов, что на 2,3% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании снизились на 21,5%, до 585 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился в 2,6 раза, до 296 тыс. манатов.

Управление военизированной охраны было создано в 1997 году. Его уставный капитал составляет 42 тысячи манатов. Предприятие осуществляет охрану объектов связи, контроль пожарной безопасности.