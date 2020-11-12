Прибыль Siemens за 2019-20 финансовый год сократилась на четверть

В 2020-2021 фингоду компания ожидает "умеренного увеличения чистой прибыли , несмотря на сильные колебания курсов валют"

Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам 2019-2020 финансового года (завершился 30 сентября) уменьшилась по сравнению с прошлым фингодом на 25,6%, до 4,2 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,93 евро против 6,32 евро годом ранее. Выручка при этом сократилась на 2,3% — до 57,139 миллиарда евро.

В то же время чистая прибыль Siemens за четвертый квартал прошедшего фингода выросла на 28% год к году — до 1,879 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 2,17 евро против 1,61 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка уменьшилась на 6,5% — до 15,312 миллиарда евро.

"Команда Siemens успешно завершила этот знаменательный год. В то время, как мы формировали структуру нового Siemens, наши квартальные производственные показатели и прибыль выросли по сравнению с показателями годичной давности", — приводятся в сообщении к отчетности слова президента и гендиректора компании Джо Кэзера.

Согласно прогнозу Siemens на 2020-2021 финансовый год, компания ожидает "умеренного увеличения чистой прибыли с 4,2 миллиарда евро в 2019-2020 финансовом году, несмотря на сильные колебания курсов валют".

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2020 года) составляет 293 тысячи человек.